Hazal Kaya, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde muhteşem performans sergiliyor

Netflix’te çok güzel bir dizi başladı. Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren beğenildi. Dizinin konusu bile izleyecekleri heyecanlandırmaktadır. Şahsen biz çok heyecanlandık. 1.bölümü izledik ve ufaktan gözümüze çarpanları yazmak istedik

Tabi bu diziyi ön plana çıkartan Hazal Kaya’nın performansını da unutmayalım. Dizide gazeteci Esra rolünde olan Hazal Kaya, Pera Palas hakkında güzel bir yazması isteniyor. Fakat Esra, gizemli olaylara çok düşkün ve meraklı bir karakterdir. Çalıştığı şirketi, Hazal Kaya’ya güzel yerler konusunda iş veriyor, fakat gazeteci Esra, çözülmemiş cinayetlerin peşinde koşturan bir karakterdir.

Pera Palas’a gittiğinde bile hemen gizemli olayları sormaktadır. Yazısını bitirdikten sonra eve dönmek için gideceği zaman, dışarıda çok yağmur yağdığı için otel müdürü bir geceliğine kalabileceğini söylemiştir. Odasına girdiğinde komodin üzerinde bir anahtar görüyor ve bu anahtar 411 numaralı odanın anahtarıdır. Zaten meraklı bir kişiliği olan Esra, gece yarısından birkaç dakika önce odanın içine giriyor. Tam gece yarısı olduğunda 1919 yılına dönüyor.

Hazal Kaya’nın geçmişe yolculuk yaptıktan sonraki tavırları ve bakışları ile muhteşeme bir performans sergiliyor. Özellikle merdivenlerden inerken insanlara karşı şaşkın ve heyecanlı bakışları ile dizinin güzel geçeceği belli oldu.