Hamilelik Döneminde Grip Nasıl Geçer?

Özellikle kış aylarında anne adaylarının en çok yakındığı şeylerden bir tanesi de tabi ki soğuk algınlığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan belirtilerdir.

Soğuk algınlığı deyince aklımıza her zaman grip gelir ancak grip aslında çok basit bir enfeksiyon değildir. Genelde kas ağrıları ile ve yüksek ateşle seyreder. Genel itibariyle geçirdiğimiz belirtiler üst solunum enfeksiyonları veya nezle gibi rahatsızlıklardır.

Hamilelikte Grip Nasıl Tedavi Edilir?

Gebe kadının genel önlemler dışında yani bol bol istirahat yapmaya dikkat etmek, içeriğinde bol c vitamini barındıran gıdalardan yeterince almak ve bol sıvı tüketmek dışında bir şey yapmasına gerek yoktur. Ender durumlarda eğer ateş çok yüksekse beraberinde balgam, öksürük veya uzun süren bir ateş durumu söz konusuysa doktor önerisi ile antibiyotik kullanılabilir. Ama çoğu zaman bu durumlar kendi kendine geçmektedir. Ancak belirtildiği üzere yüksek ateş seyreden durumlarda mutlaka doktorunuzdan ya da bir uzmandan yardım alınız.

Hamilelikte En Çok Rastlanan Grip Belirtileri

Hamilelikte en çok rastlanan grip belirtilerine baktığımızda ise bunların başında;

– Baş ağrısı,

-Burun akıntısı,

-Burun tıkanıklığı,

-Boğaz ağrısı,

-Halsizlik,

-Nefes darlığı/öksürük,

-İştah kaybı,

-İshal(diyare) yada kusma(istiğfar etme),

-Ani üşüme ya da ateşlenme,

-Kas ve eklem ağrıları gibi belirtiler gelmektedir.

Hamilelikte Grip Bebeğe Zarar Verir Mi?

Eğer çok yüksek bir ateş ve uzun süre boyunca tedavi edilmemiş bir enfeksiyon söz konusuysa zarar verme ihtimali gündeme gelebilir. Ancak bu durumlarda bile çoğu zaman zarar vermez. Genel olarak söylemek gerekirse bu tür durumlar lokalize enfeksiyonlardır ve çoğu zaman kana teması söz konusu olmaz ve bebeğe zarar verme ihtimali son derece zayıf bir ihtimaldir. Diğer bir yandan bazı durumlarda enfeksiyonun kana geçip geçmediği tetkik etmek için CRP adı verilen bir ölçüm yapılır ve bazende kan sayımında akyuvar yani lokozis sayısına bakılır. Bu tetkiklerden ve tedavi yöntemlerinden çıkacak sonuçlara göre yukarıda belirtilen durumlarda antibiyotik uygulaması uzman bir hekimce yapılabilmektedir. Ancak genel olarak söylemek gerekirse bu enfeksiyonların bebeğe zarar verme ihtimali son derece küçük bir ihtimaldir.

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