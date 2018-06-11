Hamileler Rezene Çayı İçebilir mi?

Hamilelik özellikle beslenmeye dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Doğru beslenme anne ve bebek için çok yararlıdır.

Özellikle kış aylarına denk gelen hamilelikte anne adayları aşırıya kaçmadan bitki çayı içebilir. Rahatlatıcı etkisiyle bilinen rezene çayı diğer bitki çayları gibi günde iki bardağı geçmeyecek şekilde tüketilebilir.

Rezene Nedir?

Tüylü sarı bir bitki olan rezene maydanoz ile aynı ailedendir. Aroması nedeniyle çay olarak tüketilmesi tercih edilen bitkilerdendir. Yararlı tıbbı özellikleri taşıması yönünden bilinir. Sakinleştirici etkisinin yanı sıra ağız sağlığını iyileştirdiği, diş ağrısına ve diş çürüğüne fayda sağladığı da kanıtlanmıştır.

Hamilelikte Rezene Çayı Faydaları

Rahatlatıcı etkisiyle bilinen rezene hamilelikte yaşanan stres, yorgunluk ve sinirsel problemlere iyi gelir.

Hamilelikte sıkça rastlanan kabızlık sorununu önlemekte etkilidir. Bağırsakları çalıştırır, sindirime katkı sağlar ve hazmi kolaylaştırır.

Hamilelikte yaşanan soğuk algınlıklarında ilaç kullanılması önerilmez bunun yerine rezene çayı etkili bir yöntem olacaktır.

Rezenenin ağrı kesici etkisi vardır. Özellikle hamileliğin son aylarında artan sırt, bel ve bacak ağrılarına iyi gelir.

Hamilelikte yaşanılan şişkinlik sorununa iyi gelir.

Ağız problemlerine, diş ağrısı ve diş çürüğüne karşı etkilidir. Diş ağrısında ilaç kullanmak yerine kullanılması gereken yöntemlerin başında rezene çayı tüketmek gelir.

Hamilelikte yaşanan rahim kasılmasına faydası vardır. Gebelik boyunca devam eden kasılmalar ve kramplara iyi gelir.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek size mikroplara karşı korumakta yardımcı olur.

Hamilelikte özellikle ilk üç ay en çok şikayet edilen sabah bulantılarının geçmesinde fayda sağlar.

Bilinen en önemli özelliği İştah arttırıcı etkisi olmasıdır. Gebelikten kaynaklı iştah kaybı yaşayan anne adaylarına tavsiye edilir.

Gebelikte yaşanan bağırsak problemlerine iyi gelir. Bağırsaklarda gaz oluşumunu engelleyip daha çok rahatlama sağlar.

Vücut sıvılarını dengelemekte etkilidir. Çünkü içeriği sodyum ve potasyum yönünden zengindir

Bu dönemde anne adayının ihtiyaç duyduğu demir ihtiyacını gidermekte faydalıdır. Kansızlığı önler. Takviye sağlar.

Dinlendirici etkisi nedeniyle uykuya dalmanızı kolaylaştırabilir. Uykusuzluk sorunu için kimyasal ilaç yerine rezene çayı tavsiye edilir.

Rezene doğum sonrası da önerilir. Süt arttırıcı etkisi olduğundan emziren anneler için yararlıdır.

Hamilelikte Rezene İçmenin Zararı Var mı?

Hamilelikte rezene tüketmenin kanıtlanan bir zararı yoktur. Her bitki çayı gibi rezene çayı da çok tüketilmemelidir. Günde en fazla 2 bardak bitki çayı tüketmek tavsiye edilir. Özellikle hamilelik döneminde daha özenli ve dikkatli davranılması gerekilir. İştah arttırıcı bir etkisi olduğundan özellikle kilo problemi yaşayan anne adaylarının tüketirken dikkat etmesi gerekir. İştah açtırdığı için kilo alımına neden olabilir. Cildi kurutabilir.

Adet söktürücü etkisi olduğu bulunmuştur. Bu da bu dönem de düşük için tehdit oluşturabilir.

Kan pıhtılaşmasını yavaşlatıp sorun oluşturabilir.

Hamileyken fazla tüketilmesi zarara neden olabilir. Doktorunuz sizin için en doğru bilgiyi verecektir.

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