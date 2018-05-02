Halime Sultan diziden ayrıldı mı? Gerçekteki ölüm tarihi

Diriliş Ertuğrul’da Halime Hatun neden öldüğü çok merak ediliyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey’in eşi olan Halime Hatun 2 Mayıs son bölümde Osmanlı Devlet’in kurucusu Osman Gazi’yi doğurduktan sonra öldü.

Dizinin fanatikleri bu beklenmedik ayrılıktan sonra neden öldüğünü merak ediyor. Gerçekte Halime Sultan’ın kaç yılında vefat ettiğide araştırılmaktadır.

Normal şartlarda Halime Sultan 1281 yılında vefat etmiştir. Osman Gazi 26 yaşındayken vefat eden Halime Hatun, tarihe göre dizide ölmemesi gerekiyordu. Fakat diziden çok erken ayrıldı. Diriliş Ertuğrul dizisi resmi kanalından da herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. İlerleyen günlerde detaylar netleşecektir.

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