Guilty Pleasure Nedir?

Hiç bir müziği utanarak dinlediniz mi ya da hiç bir filmi kötü olduğunu bildiğiniz halde zevkle izlediniz mi? Cevabınız evet ise sizin de bir guilty pleasure’ınız var.

Guilty pleasure kavramını sosyal medyada daha önceden görmüş olabilirsiniz. Türkçeye doğrudan çevrildiğinde, “mahcup zevk” ya da “suçlu zevk” kelimeleri karşımıza çıkıyor. Daha iyi anlamanız için örnek vermek gerekirse, örneğin müzik konusunda yeni olan bir grup düşünün, bu grubun müziği ve sözleri çok farklı, her ne kadar kendiniz karşınızdaki işin çok da kaliteli olmadığını bilseniz de çeşitli sebeplerden dolayı zevk aldığınız için dinliyorsunuz. Ya da bir filmden örnek vermek gerekirse, özellikle gençliğinizden/çocukluğunuzdan kalan bir filmi hatalarına rağmen çok sevmenizi örnek gösterebiliriz.

Bu konuların dışında bazı yiyecekler için de kullanıldığını hatırlatmakta fayda var! Örneğin kahve ya da yaş pasta buna iyi örnek olacaktır.

Sizin de bunlara benzer bir guilty pleasure’ınız var mı? Eğer varsa yorumlarda belirtebilirsiniz!