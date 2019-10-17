Gitmeden önce fayda var: Yalova Gezi Rehberi

Yalova, Türkiye’nin yüzölçümü en küçük ilidir. Sınırları Marmara Denizi ile çevrilidir. Kaplıcaları meşhurdur. Toprağı verimli olduğu için meyvecilik ve sebzecilik yaygındır. 1995 yılında İstanbul’dan ayrılarak il olmuştur. Göç alan bir il olduğu için etnik ve kültürel çeşitlilik hakimdir.

Yalova Nerede?

Yalova Türkiye’nin kuzeybatısı, Marmara bölgesinin güneydoğusunda yer alır. Kocaeli ve Bursa illeriyle komşudur.

Yalova Gezilecek Yerler

Büyük Dipsiz Göl

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Büyük Dipsiz, Teşvikiyle beldesine yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunur. Büyük-Küçük Dipsiz Göl olarak da tanımlanan bu göl çevresindeki zengin ormanlık alan ile huzur vericidir. Bir krater gölü olan Büyük Dipsiz Göl’ün derinliği oldukça fazladır. İstanbul’dan yaklaşık 1-1.5 saatlik yolculukla ulaşım sağlanabiliyor.

Yürüyen Köşk

Yürüyen Köşk hikayesi itibariyle oldukça önemlidir. Atatürk yatı ile Yalova sahilinden geçerken heybetli çınar ağacını görüp çok etkilenir ve altında oturup dinlenir. Sonrasında buraya bir köşk yapılmasını ister. Köşk yapılır fakat köşke çınar ağacının dalları değdiği için ağacı kesmek isterler. Atatürk ise buna izin vermeyip köşkün kaydırılmasını emreder.

Köşkün etrafı tamamen kazılıp raylar döşenir ve köşk kaydırılır. Günümüzde bu köşk müze olarak ziyaretçilerini karşılar. Köşk Yalova’nın İsmet Paşa mahallesinde bulunmaktadır. İstanbul’dan yaklaşık 1.5 saatlik yolculukla köşke ulaşım sağlanır.

Armutlu Kaplıcaları

Armutlu ilçesinin 2.5 km kuzeyinde bulunan bu kaplıcalar şifalı olmalarıyla bilinir. Kaplıcalar etrafı ağaç ve makilerle kaplı bir vadide bulunur. Eski çağlardan beri yararlanılan bu şifalı kaplıcalar günümüzde hala korumakta ve özellikle romatizmal hastalıklara şifa olmaktadır.

Erikli Yaylası

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı yaylada piknik ve kamp yapılabilmektedir. Bölgede bulunan doğa yürüyüş alanlarında yürüyüş yapabilir, yayladaki şelalelerde yüzüp serinleyebilirsiniz. İstanbul’dan yaklaşık 2.5 saatlik bir yolculukla bölgeye ulaşım sağlanıyor.

Karaca Arboretumu

Bir canlı ağaç müzesi olan Karaca Arboretum, Hayrettin Karaca tarafından kurulmuştur. Arboretum Yalova-Termal karayolu üzerinde yer alır. Yalova merkeze uzaklığı 5 km’dir. Arboretum’da 7000’den fazla bitki çeşidi bulunur. Rehber eşliğinde gezi yapılabilmektedir.

Yalova Ne Zaman Gidilmedi?

İklim özellikleri göz önüne alındığında Yalova’ya her mevsim gidilebilir. Eğer meşhur kaplıcalarını ziyaret edecekseniz kış, turistik ve tarihi yerlerini gezecekseniz yaz mevsimini tercih edebilirsiniz.

Yalova Nerede Kalınır?

Kış aylarında termal otelleri tercih edebilirsiniz. Limak Thermal Boutique Otel, Green Termal Otel, Lova Hotel Spa, Blackbird Thermal Hotel&Spa tercih edilebilecek yerlerdir. Bunun dışında her mevsim tercih edebileceğiniz çok sayıda konaklama yeri mevcuttur. Şeref Hotel Yalova, Grand Karot Hotel, Kapri Motel tercih edilebilecek yerlerdir.

Yalova Gece Hayatı

Özellikle yaz aylarında Yalova’nın Çınarcık ilçesinde eğlence mekanları hareketlilik gösterir. Ambiance Cafe, Mojito Club, Club Kio sabaha kadar eğlenilebilecek güzel mekanlardır. Bunun dışında Altınova’da bulunan Turkuaz Gece Kulübü, Club Cadde’yi tercih edebilirsiniz.