Garanti BBVA 29 Ekim videosu rekor kırıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı geldi. Her zaman olduğu gibi sokaklar ve yollar bu büyük günü kutlayacak. Belki Covid-19’dan dolayı önceki yıllara göre sokaklarda çok fazla kutlayamasakda gönüllerin çoskusu daha fazla olacak.

Bu sene damgayı kesinlikle Garanti BBVA vurdu.

İlk olarak televizyonlarda yayınlanan video büyük beğeni topladı. Garanti BBVA resmi youtube kanalında yayınlanan bu video 1 günde 1.8 milyon kişi tarafından izlendi. Her geçen saniye izlenme sayısı artmaya devam ediyor. Binlerce yorum yapıldığı bu video tüm Türkiye tarafından beğenildi.

Yorumlara baktığınızda da beğenenlerin sayısının oldukça fazla olduğunu göreceksiniz. İzlerken tüyleriniz diken diken oluyor ve gururla duygulanıyorsunuz.

Bu arda Youtube’da trend videolar arasında 11.sıraya yerleşti. Bu videoyu çeken ve emeği geçen herkese teknoscrool.com olarak çok çok teşekkür ediyoruz.

Garanti BBVA Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet Kanatlarımız 29 ekim videosunu izlemek için aşağıdaki bağlantı sayfasını kullanabilirsiniz.