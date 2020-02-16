Galaxy S20 numara ve mesaj engelleme

Samsung Galaxy S20 numara engelleme ve mesaj engelleme konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Hem numara engelleme hem de engellenmiş numaraların kaldırılması konusunda da ekstra bilgiler vereceğiz.

Numara engellemenin 2 farklı yöntemi bulunmaktadır.

1. Yöntem: Hemen hemen her telefonda olduğu gibi Galaxy S20’de sizi arayan numaranın üzerine basılı tuttuğunuzda bu numarayı engelle seçeneğini göreceksiniz.

2. Yöntem: Telefon uygulamasını başlatın ve Üç nokta üst üste butonuna basıp → Ayarlar → Numaraları engelle üzerine dokunun.Kayıt veya Kişiler üzerine dokunun, kişileri ya da telefon numaralarını seçin ve Tamam üzerine dokunun. Engellenmiş numarayı kaldırmak için aynı şekilde giriş yaparak numarayı silmeniz yeterli olacaktır.

Bilgi: Engellediğiniz numaralar sizinle iletişim kurmak istediğinde, herhangi bir bildirim almazsınız.

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