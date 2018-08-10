Galaxy Note 9 deri cüzdan kılıf

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Samsung Galaxy Note 9 modeli resmi olarak tanıtıldı. Galaxy Note 9 modeli 128 GB/6 GB RAM ve 512 GB/8 GB RAM olarak iki farklı seçenekte üretilecektir.

Galaxy Note 9 fiyatı 6479 TL ile 7579 TL (512 GB/8 GB RAM)’den satılacaktır. Bu telefona bu kadar para verdikten sonra kılıfsız kullanmak oldukça büyük cesaret ister. Bu telefonu düşürüp ekranı kırıldığında artık internet Galaxy Note 9 ekran değişim fiyatları diye ararsınız ama net sonuç bulamazsınız. Bu riski taşımamak için Galaxy Note 9 kılıfları kullanmanız sizin yararınıza olacaktır. Bu yazımızda sizlere Samsung’un resmi internet sitesinde yayınlanan Galaxy Note 9 cüzdan kılıf modelini tanıtmak istiyoruz.

Özellikle Note serisi büyük ekranlı telefonlarda cüzdan kılı kullanma ayrı bir güzellik katıyor. Telefon zaten büyük olduğu için taşıması zor olunca ekstradan bir yanınızda cüzdan taşımanıza gerek kalmayacaktır.

Samsung Galaxy Note 9 orjinal cüzdan kılıf deri kaplamalı ve içerisine kartlar koyabileceğiniz şekilde üretiliyor. Samsung resmi sayfasında Galaxy Note 9 cüzdan kılıf fiyatı konusunda herhangi bir fiyat bilgisi bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde fiyatlar netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz.