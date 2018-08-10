[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Samsung Galaxy Note 9 iki farklı versiyon ile satışa çıkacak. 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM’li olan fiyatı 6499 TL, 512 GB dahili depolama ve 8 GB RAM’li olan model 7499 TL’den satılacaktır.

Bu kadar yüksek fiyatlı bir telefonu kılıfsız kullanmak oldukça büyük risk altına girmektir.

Samsung Galaxy Note 9 ön sipariş alımları başladı. Samsung resmi internet sitesinde de Galaxy Note 9 kılıfları satılmaya başlandı. En çok tutulan kılı çeşiti olan Silikon kılıfları da Samsung aksesuar sitesinde satışlarına başlandı.

Galaxy NOte 9 silikon kılıf fiyatı 169 TL olarak açıklandı. Bu fiyatın yüksek olmasının neden tamamene orjinal olmasından dolayı kaynaklanmaktadır. Çakma Note 9 silikon kılıf fiyatları ise tahmini olarak 20 TL civarlarında olacaktır.

Galaxy Note 9 silikon kılıf siyah, mor ve beyaz olmak üzere 3 farklı renkte satılacaktır.

Diğer kılıf çeşiti ise Galaxy Note 9 deri cüzdan kılıf