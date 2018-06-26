Fringe dizisi kaçıncı sezon ve kaçıncı bölümde bitti

Mail gelen bir soruda Fringe dizisini izleyen ziyaretçimiz dizinin kaçıncı sezonda ve kaçıncı bölümde bittiğine dair bilgi istemiştir.

Fringe dizisi J. J. Abrams, Alex Kurtzman ve Roberto Orci tarafından yapılan bilim kurgu dizisidir. Başrollerinde Anna Torv (Olivia Dunham), Hoshua Jackson (Peter Bishop), John Noble (Wlater Bishop), Lance Reddick (Broyles), Jasika Nicole (Astrid) ve Blair Brown (NinaSharp) yer almaktadır.

İlk bölüm 9 Eylül 2008 günü yayınlanmıştır. Toplamda 5 sezon yayınlanmıştır.

Malesef bu güzel dizi 5.sezon 13.bölüm’de final yapmıştır. Uzun bir zaman geri döneceği konuşulsada aradan geçen 6 yıldan sonra artık Fringe dizisi rafa kaldırıldı. Fringe dizisi neden kaldırıldığı konusunda ise dizinin 3.sezondan itibaren izleyici kitlesini kaybettiği için sonlandırılma kararı alındığı söylenmektedir. Ayrıca dizinin yapımcılarından bazılarının başka dizilere geçiş yaptığı için fringe dizisine olan ilginin azalmasıda gösterilmektedir.

Fringe dizisi toplamda 100 bölümdür. Fringe devamı var mı diye internette çok arandığını yabancı forumlarda gördük. Yurtdışı forumlarında Fringe bitmemesi için imza kampanyaları ve yeni bölümlerin çekilmesi için maddi olarak yardım bile yapıldığı yazıyor fakat dizinin malesef yeni bölümleri gelmedi.

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