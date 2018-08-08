Fildişi Sahili ülkesi hakkında kısa bilgiler

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Fildişi Sahili Cumhuriyeti ya da Fildişi Ülkesi Batı Afrika’da yer alan bağımsız bir ülkedir. Bölgenin en gelişmiş ülkesi olarak bilinen Fildişi sahili kakao üretiminde dünya lideridir.

Sadece kakao üretimi değil Kahve, kauçuk, Petrol, ton balığı ve ananaslar ile dünya ihracatında önemli bir rol sahibidir. Fildişi Sahili 1960 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. Fildişi sahilinde hangi dili konuşuyor diye merak ediyorsanız Bu sorunun cevabı Fransızca olacaktır.

Fildişi Sahili’nin yönetim biçimi cumhuriyettir 7 Ağustos 1960’da bağımsızlığını ilan ettikten sonra ülkede çok partili başkanlık sistemi devreye girmiştir. Tarım sektöründe üretilen ürünler kahve, kakao, muz, Palmiye çekirdeği, Mısır, pirinç, manyoka, tatlı patates, şeker pamuk, kauçuk ve kerestedir.

Bir günde 33000 varil petrol üretebilen Fildişi Sahili’nin toplam 220000000 varil petrol rezervine sahip olduğu tahmin edilmektedir.