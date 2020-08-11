Fiat Egea Easy, Comfort, Urban, Lounge ve Lounge Plus modelleri arasındaki farklar

Bu yazımızda sizlere Fiat Egea Easy, Comfort, Urban, Lounge ve Lounge Plus modelleri arasındaki farkları sizlere yazmak istedik. Aslında tek tek yazmak isterdik fakat uzun ve sıkıcı olacağı için Fiat resmi internet sitesinde bulunan katalog’dan sizler için ekran resmi aldık. Birçok kişi Egea modelini yeni incelemeye başladığı zaman modeller arasındaki farkları bilememektedir. Haliyle internette acaba farklar neler diye eziyet çekmektedir. Bu yazımızda rahatça ulaşabileceksiniz.

Yukarıda güvenlik donanımı ve tasarım arasındaki farkları inceleyebilirsiniz.

Yukarıda ekran resimlerinde konfor ve ses sistemlerine ait bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yazımızın başında dediğimiz gibi bu katalog bilgilerini Egea resmi internet sitesinden aldık. Eğer daha fazla detay istiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz adres satırını kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz.

https://otomobil.fiat.com.tr/content/dam/fiat/TR/models/brochures/EgeaSedan.pdf

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