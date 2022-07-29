Fatma 2.sezon gelir mi?

Sadece Netflix platformunda yer alan Fatma dizisi izleyenler tarafından çok beğenildi. Şahsen bizde bu güzel diziyi geçte olsa izleme fırsatı bulduk. İlk olarak dizinin başrol oyuncusu Fatma karakterini canlandıran Burcu Biricik’in üstün performansını kutlamamız lazım. Harika bir farklı psikolojide karaktere bürünüyor ve o kadar iyi yapıyor ki hayran kalmamak elde değil.

Fatma dizisi konusuna baktığımızda Fatma, hapishaneye giren kocası çıktıktan sonra ortadan kayboluyor. Fatma ise her gün kocasını aramaya devam ediyor. Tabi kocası, ölen oğlunun kan parasını aldığını öğrenince yıkılıyor. Kocasının yerini bulmak için gittiği bir mekanda bir anda kendini kaybedip adamı vuruyor. Tabi bu cinayet olayını öğrenen bir kişi var. Bunu kullanarak Fatma’ya farklı cinayetler işlemeye devam ediyor. Fatma’da arada boş durmayıp çocukluğunda yaşadığı travmaları hatırlayıp kendisine yapılanları başka birilerine yapınca korumaya geçiyor.

Fatma 2.sezonun gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor. Normal şartlarda yeni bir sezon geleceği zaman Netflix uygulamasında yeni bir sezon geleceği diye uyarı yazmaktadır. Fatma 2.sezon hakkında herhangi bir gelişme olursa sizi bilgilendireceğiz.