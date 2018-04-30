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Fatih Sultan Mehmed dönemi Sadrazamları Bu yazımızda sizlere Fatih Sultan Mehmed döneminde Vezir-i Azam yani Sadrazamlık yapmış Osmanlı Devlet adamlarını yazmak istedik. Fatih Sultan Mehmed birinci ve ikinci kez tahta çıktığında Çandarlı Halil Paşa...

Mehmed Bir Cihan Fatihi final yapıyor Geçtiğimiz haftalarda Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi hakkında final yapacak söylentileri çıkmıştı. Dizinin bitmemesi için bizde birkaç yazı yazdık ama etki etmedi tabiki. Gel gelelim sosyal medyada çıkan haberlerde...