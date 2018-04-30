Fatih Sultan Mehmed dönemi Sadrazamları

Bu yazımızda sizlere Fatih Sultan Mehmed döneminde Vezir-i Azam yani Sadrazamlık yapmış Osmanlı Devlet adamlarını yazmak istedik.
Fatih Sultan Mehmed birinci ve ikinci kez tahta çıktığında Çandarlı Halil Paşa bulunuyordu. İlk tahta çıktığında Sultan Mehmed’i tahtan indirmişti. Sultan Mehmed ikinci kez saltanat koltuğunu oturduğunda Çandarlı Halil Paşa’yı görevden almak yerine görevine devam ettirmiştir. İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından idam ettirilmiştir. 15 yıl Osmanlı Devleti’ne sadrazamlık yapan Çandarlı Halil Paşa Osmanlı tarihinde ilk idam edilen sadrazamndır.
Çandarlı Halil Paşa’dan sonra Sadrazamlık makamına Zağanos Mehmed Paşa gelmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in gözde paşaları arasında yer alan Zağanos Paşa, Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminin ilk Vezir-i Azamı olmuştur. 3 yıl Sadrazam olarak görevini sürdürmüştür. Zağanos Paşa, İstanbul’un Fethi konusunda Sultan Mehmed’i devamlı bu konuda destekleyen paşalar arasındadır.
Zağanos Paşa’dan sonra Sadrazamlığa Veli Mahmud Paşa getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmed döneminde 1455-1466 ve 1472-1474 yılları arasında görevini sürdürmüştür.
Veli Mahmud Paşa’dan sonra Rum Mehmed Paşa getirildi. 3 yıl süreyle Osmanlı Devletine hizmet etmiştir.
Fatih Sultan Mehmed döneminin son Sadrazamı İshak Paşa’dır.