Farklı oyun nickleri için bilinmeyen Yunan Mitoloji

Bu yazıda sizlere güzel oyun nickleri eklemek istedik.

Son yıllarda akıllı telefonlarda artan online oyunlar ile oyun nicklerine daha önem verilmeye başlandı. Oyun nickleri ile isim yapmak istiyorsanız seçeceğiniz nick karizma ve akılda kalıcı olmalıdır. Yunan Mitolojisi tanrı isimleri oyunlarca en çok kullanılan nickler arasında yer alıyor.

Teknoscrool.com olarak Yunan Mitolojisi tanrılarının isimleri, yunanca yazılışları ve hangi tanrının ne anlama geldiğini aşağıya ekledik.

Kaos (Haos olarak da okuyabilirsiniz ): χάος kelimesi Yunanca boşluk anlamına gelmektedir.

İmera (Ἡμέρα ): Gündüz’ün tanrıçasıdır.

Niks (Νύξ): Gece tanrıçası

Erebus (Ἔρεβος; Okunuşu Erevos) : Karanlık tanrısı

Gaya (Γαῖα): Yeryüzü tanrıçası.

Uranüs (Οὐρανός): Gökyüzü tanrısı.

Urea (Oὔρεα): Dağların tanrısı

Podos (Πόντος): Denizlerin tanrısı

Tartaros (Τάρταρος ): Plato’ya göre ölümden sonra ölümlülerin cezalandırıldığı yer ve aynı zamanda bu yerin tanrısı.

Eros (Ἔρως): İstek, aşk ve seks’in elemental tanrısı.

Okyanus(Ὠκεανός ) : Okyanusların tanrısı.

İperion (Ὑπερίων) : Bazı kaynaklarda güneş tanrısı olarak geçmektedir.

Koios (Κοῖος): Zeka tanrısı

Kronos (Κρόνος): Titanların lideri olan tanrıdır.

Kriyos (Κρεῖος ) : Adından başka hakkında bilgi bulunmayan yunan tanrısı.

İapetos (Ἰαπετός): İşcilik tanrısı.

Mınimosini (Mνημοσύνη) : Hafıza tanrıçası ve ilham tanrıçalarının annesi

Tithis (Τηθύς): Deniz Tanrıçası

Evrifaessa (Ευρυφάεσσα) : Theia olarakta adlandırılan aydınlık tanrıçası.

Fivi (Φοίβη): Ay tanrıça.

Themis (Θέμις): Kutsal düzen, hukuk ve adelet tanrıçası.

Yukarıdaki isimler bilinenlerin haricinde pek günyüzüne çıkmamış isimlerdir. Filmler pek kullanılmayan bu Mitoloji isimlerini oyunlarda nick olarak kullanabilir ve farklılık yaratabilirsiniz.