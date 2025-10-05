Eşref Rüya Nimet kimdir?

Eşref Rüya dizisinde nimet karakteri diziye büyük katkı sağlamaktadır.

Eşref Rüya dizisindeki Nimet karakteri, Aşiretin bir üyesi olan İzzet’in kız kardeşi olarak hikayeye dahil olmaktadır. Abisinin intikamını almak için her şeyi göze alan, ailesinin onurunu koruma mücadelesi veren güçlü ve duygusal bir karakterdir. Dizinin üçüncü bölümünden itibaren ekranda yer almaktadır.

Nimet karakterini Neslihan Arslan canlandırır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine 2016’da Familya dizisiyle başlayan oyuncu, asıl ününü 2017’de İstanbullu Gelin dizisindeki Dilara rolüyle kazanmıştır. Daha sonra Hizmetçiler (Neslihan karakteri), Annem Ankara, Deha, Afili Aşk, Baba ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol almıştır. Ayrıca seslendirme ve dublaj sanatçısıdır.