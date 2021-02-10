Eksik ve deformeli ürün için nasıl ücret iadesi alınır?

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Bu yazımızda sizlere yaşadığımız bir olayı yazmak istedik.

Büyük bir E-Ticaret alışveriş sitesinden mutfak eşyası aldık. Ürün geldiğinde paket içeriğinde bulunması gereken bir aksesuar eksik geldi. Aslında eksik gelmesi bir sorun oluşturmuyordu. Fakat ürün deformeli çıktı.

Hemen E-Ticaret sitesi ile iletişime geçip iade oluşturduk. 2 gün sonra baktık ürün iadesi reddedilmiş. Dedik ne çabuk bakıldı da reddedildi. Hatta ürünü gönderen mağazaya ulaştık. Dedik ürün eksik geldi, hemde deformeli geldi niye değiştirmek yerine iade ettiniz. Cevap olarak ürünü siz kullanmışsınız dedi. Neyse yaşadığımız olayların detaylarını fazla uzatmaya gerek yok.

Gelelim elektronik ürünlerde iade süreci nasıl oluyor?

Alışveriş sitesinin müşteri hizmetlerini aradığımızda aldığımız cevap şu oldu. Ürün elektronik ürün olduğu için ücret iadesi sadece servis raporu ile birlikte yapılıyormuş.

İlk olarak ürün kargodan geldiğinde, açmadan önce telefonunuz ile video kayıt yapmaya başlayınız. Ürünü açarken detaylı bir video kayıt sizi büyük sorunlardan kurtaracaktır. Ayrıca kesin ücret iadesi yapmak istiyorsanız servis raporu almanız gerekiyor. Eğer servis ürünün deformeli geldiğine dair rapor düzenlemezse mecburen tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekiyor.

Yukarıdakiler ile hiç uğraşamam derseniz internetten alacağınıza gidin mağazaya fiyatı fazla olsa da alın.