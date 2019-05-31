Efsane yarımada Datça’da gidilecek yerler

Adını Datça yarımadasından alır. Popüler ve kalabalık bir ortamı bulunmaz. Kendisine has insanları, doğası ve denizi ile Muğla’ya gelenin görmesi gereken bir yerdir. Mekanların farklı bir havaları vardır. Yunanistan’ın bir adası olan Simi’ye bir kaç km mesafesi vardır. Ulaşımı kolay olduğundan günü birlik geziler için uygundur. Akdeniz ve Ege denizi arasında yer aldığı için bol rüzgarlı bir adadır. Datça Hurması, çağlası ve bademi ile ünlüdür.

Datça Gezilecek Yerler

Farklı güzellikleri olan mekanları vardır. Denize kıyısı köyleri vardır. Bunlar;

1. Knidos antik kenti: Ulaşımı keçi yolları ile sağlanır. Datça’yı gelip de Knidos’a uğramadan dönmek olmaz. Eşsiz manzarası ile insanı büyüler. Bir zamanlar en önemli sanat, ticaret ve modern kentidir. Zamanla yapının korunması ile restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Korunaklı doğal limanları bulunur.

2. Can yücel evi: Datça’dan ev satın alıp buraya taşındıktan sonra birçok eserler vermiştir. Datça halkı için çok önemli bir isim olmuştur. Onun anısına yıllarca kaldığı evi müze yapılmıştır.

3. Kızlan köyü: Datça’nın en kalabalık köyüdür. Bol rüzgar alan bir yer olduğu için sörf eğitim merkezleri kurulmuştur. Sörf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmiştir.

4. Sındı köyü: Denize kıyısı olmayan tek köydür. Tarımsal gelişme göstermiştir. Tarımı destekleyen kooperatifler kurulmuş, halka hizmet etmektedir. Birçok farklı sebze ve meyve üretimi yapılmaktadır. Doğaya merakı olanları için görülmesi gereken bir yerdir.

5. Yazı köyü: Knidos antik kenti en yakın olan köydür. Bademi ile ünlüdür.

6. Kargı koyu: Denizi muhteşemdir. Sahil boyunca birçok restoran, pansiyon ve apartmanlar vardır. Ulaşımı kolaydır.

7. Gebekum: Datça’ya sadece 4 km uzaklıktadır. Plajı ile meşhur olan köy, sığ suları olduğu için çocukların güvenliği için en ideal yerdir.

8. Kızlan köyü: Datça’ya 8 km mesafesi bulunur. En rüzgarlı bölgesi olduğundan değirmenleri meşhurdur.

Datça Nerede?

Datça Muğla’nın ilçelerinden bir tanesidir. Marmaris’in 75 km güneybatısında yer alır. Marmaris’ten ulaşımı bulunur. Marmaris’in içerisinden Datça’ya gidilir. Yolları engebeli ve virajlıdır.

Datça Ne Zaman Gidilmeli?

Sakinliği, huzurun ve denizin tadına varmak için yaz aylarında gidilmesi gerekir. Kışları Akdeniz ikliminden dolayı fazla soğuk değildir. Renkli festival zamanları ile her mevsim birçok turistti ağırlar.

Datça Nerede Kalınır?

Farklı boyutlar da işletmeler vardır. Bazıları deniz kenarında, bazıları ise merkez de yer alır. Denizi yakın olmak isteyenlerin küçük, uygun fiyatlara, aile sıcaklığı ortamı sağlayan birçok pansiyon ve apartmanlar bulunur. Villa tipi pansiyonlar ile konforlu oteller ile Datça’nın tadına varırsınız.

Datça Gece Hayatı

Gündüzleri kadar geceleri de sakindir. Denize kıyısı boyunca uzanan ünlü restoranlar bulunur. Muhteşem manzarası insanı büyüler. Günlük ve taze balıklarıyla rakı sevenler ile gecenin keyfi çıkarılmaktadır.