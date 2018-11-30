EDHO dizisinde İskender Büyük karakterini istiyoruz!

Yoğunlukla teknoloji konuları içeren sitemize değişik sorular gelmektedir. Geçtiğimiz hafta içi gelen bir istek sorusu bizi oldukça şaşırttı.

Geldiği ilk mailde yayınlamadık ama isteği gönderen kişi tekrardan bize kızdığı için yayınlamak zorunda kaldık.

Gelen soruda ziyaretçimiz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hafızalara kazınan İskender Büyük karakterini canlandıran Musa Uzunlar’ı görmek istiyormuş.

Evet İskender Büyük karakter hem ses tonu hem kendine has tavırları ile hafızalara kazınmış bir karakterdir. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde görmek bizide mutlu eder.

Fakat bu yazımızı yayıncıların görmeyeceğini düşünüyoruz. Bu tarz istekleri olan kişiler için ricamız dizilerin yapımcı şirketlerinin Halkla İlişkiler departmanına göndermesini istiyoruz. Bizim gibi ufak siteleri bu tarz büyük dizi yapımcıları okumayacağını düşünüyoruz.