Bildiğiniz üzere koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilmişti. Bir haftalık dinlenme tatilinden sonra uzaktan eğitim dersleri başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreci çok iyi yöneterek gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Zaten bilgilendirmeler cep telefonuna gelmeye başlamıştır. Cepten izleyebilmeniz için hediye internet paketleride geldi. Tabi dersleri televizyonda izlemek istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

EBA TV D-Smart kaçıncı kanalda diye merak ediyorsanız bugün (21 Mart 2020) günü gelen mesaj ile netleşti diyebiliriz.

Gelen mesajda ” Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim programı kapsamında, TRT’nin 23 Mart Pazartesi yayına başlayacak olan 3 kanalı D-Smart ve D-Smart GO’da 138.139 ve 140 no’lu kanallarda ücretsiz olarak yayında olacaktır.

EBA TV’de yayınların tekrarları da olacaktır. Saati kaçıran öğrenciler için gün içerisinde yayın tekrarları EBA TV’de yapılacaktır. Bu konu hakkında EBA TV resmi internet sitesinde şöyle yazmaktadır.

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.