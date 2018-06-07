E-Ticaretin Vazgeçilmez Ödeme Aracı: Payoneer Nedir, Ne İşe Yarar?

Payoneer nakit transferi gerçekleştirebilmek adına yurtdışında ülkemize nazaran daha yaygın bir biçimde kullanılan sistemdir. Payoneer nakit kart adı altında MasterCard güvencesiyle beraber TEB bankası ATM’lerinden sınırlama getirmeksizin anında para çekme işlemini de sağlamaktadır. 70 farklı nakit para birimini 200 farklı ülkede yaygın bir biçimde uygulayan Payoneerin hemen hemen 2 milyon aktif kullanıcı kitlesi mevcuttur.

Payoneer Kart Sahibi Nasıl Olunur?

Payoneer kart edinmek oldukça basittir. Siteye giriş yaptıktan sonra payooner üyelik alacağınız esnada Ön ödemeli MasterCard® Kartı seçeneğini işaretleyip üyelik işlemlerini sonlandırdıktan sonra bir hafta içerisinde Payoneer kart sahibi olabilirsiniz. Payoneer kart için başvuruda bulunurken her zaman bilgilerinizi doğru olarak girmeniz gerekir. Ayrıca payoneer’e üye olduğunuz takdirde hesap işletim ücreti olarak yıllık 29,99$ ödeme yaparsınız. İsteğiniz zaman hesabınızı kapatma hakkınız da vardır. Şayet internet üzerinden gelir elde etmek amacıyla duruyorsanız payoneer ile karşılaşmanız muhtemeldir. Son yıllar içerisinde büyük bir hızla sıçrama yapıp küresel bir sanal banka olmuştur. E-ticaret ve internet üzerinden gelir sağlamak kısmen de olsa payoneer kullanımını mecburi kılabilir. Son dönemlerde PayPal’ın çekilmesiyle birlikte Türklerin payoneer’e ilgisi artmıştır.

Payoneer İşlem Ücretleri Nelerdir?

Payooner işlem fiyatları paypal oranı göz önüne alınırsa hemen hemen aynı olduğu söylenebilir. TEB ATM’leri üzerinden nakit çekme işlemlerinde miktar gözetmeksizin yalnızca 3 USD komisyon oranıyla istediğiniz miktarı kolay bir şekilde çekebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı gidermek adına post makinelerinden yararlanarak yapacağınız alışverişlerde herhangi bir komisyon almaksızın istediğiniz alışverişi gerçekleştirebilirsiniz.

Payoneerle Nakit Alma ve Para Gönderme

Payoneer aracılığıyla nakit almak ve göndermek oldukça kolaydır. Tıpkı paypal da olduğu gibi e-posta yerine sizin adınıza kişisel olarak verilen referans numarasını tanıdıklarınıza gönderip herhangi bir kesinti olmadan pratik bir şekilde ödeme alabilir ve aynı yöntemle sizin adınıza tahsis edilen bu referans numarasını kullanarak sizde ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Payoneerle Banka Hesabına Para Çekme

Payoneer hesabınıza banka hesabı tanımlayıp ülke sınırlarımız içerisinde tüm bankalara para transferi işlemlerini yedi gün içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Doğrudan banka hesabınıza para çekme işlemi başlatmak adına izleyeceğiniz adımlar;

1) Payoneer hesabından para çekme,

2) Banka hesabına,

3) Banka hesabına ekle şeklindedir.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)