Dünyanın en zor hapishaneleri bölümleri çok az geliyor

Dünyanın en zorlu hapishaneleri 6.sezon Netflix platformunda yayınlandı. İlk çıktığında oldukça büyük ilgi gören bu belgesel çok sevildi. 6 sezondur aralıksız yayınlanıyor. Fakat en büyük sıkıntılardan bir tanesi ise sezonlarda çok az bölümlerin yer almasıdır. O kadar az ki 6 sezonu bir günde bitirebiliyorsunuz.

1.sezonda 4 bölüm

2.sezonda 4 bölüm

3.sezonda 4 bölüm

4.sezonda 4 bölüm

5.sezonda 3 bölüm

6.sezonda 4 bölüm bulunuyor.

Neden bu kadar az bölüm olduğuna kimse anlam veremiyor. Kos koca 1 yılda sadece 4 bölüm mü çekilebiliyor. Ya da fazla fazla çekilip acaba yıllara mı yayıyorlar bilemiyoruz. Ama her bölüm oldukça kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Belgeselin sunucusunun daha önce hapishanede suçsuz yere yatması da daha güzel bir hava katmaktadır.

Birinci sezon belgeselinde Paul Connolly yer almıştı. 2.sezondan itibaren Raphael Rowe görevi üstlendi. Belgeseli anlatan Raphael Rowe, daha önce suçsuz yere hapishanede 12 yıl boyunca hüküm giymiştir.