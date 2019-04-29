Dodan Yetiş Ya Hızır videonun yorumları devre dışı olmalı

Her hafta salı günleri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanmaktadır.

Son yayınlanan bölümde bir şarkı çok beğenildi. Hızır Reis hapishane yetiş ya hızır şarkısı çaldı. Dizi tutkunları normal olarak hemen sosyal medyadan bu şarkıyı arattı. Dodan’ın yetiş ya hızır şarkısı kısa süre içinde binlerce kişi tarafından izlendi. Fakat bu güzel şarkıyı maalesef yorumlar kısmı bizim hiç hoşumuza gitmedi. Neden derseniz olayı Dini açıdan tartışma yaratan yorumların oldukça fazla olduğunu görmekteyiz.

Tabi bu kötü yorumlara cevap olarak verilen başka yorumlar olduğu için tartışma ortamı oldukça büyümektedir. Bu da şarkıya gölge düşürdüğünü düşünüyoruz. Bizim önerimiz şarkıyı ekleyen yapımcı şirket yorumları artık devre dışı bırakması ile tartışma ortamının gerilimini bitirecektir.

Eğer sizin gözünüze bu şarkının yorumları takıldıysa görüşlerinizi bekliyoruz.

Bu aradan Dodan Yetiş Ya Hızır şarkısı 1 hafta olmadan 600 Bin gibi oldukça iyi bir izlenme oranını yakalamıştır.