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Designated Survivor yorumları

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Temmuz 2025
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Designated Survivor filmi Netflix platformunda sürekli karşıma çıkıyordu. Acaba izlenir mi derken başladık. Dizi oldukça sürükleyici bir dizi olduğunu ilk bölümden itibaren anlaşıldı. Kısaca konusundan bahsetmek gerekirse büyük bir patlama sonrasında Amerika başkanı olarak bayındırlık bakanı göreve getiriliyor. Kıdem sırasında kendisinden önceki her kademe patlamada ölüyor. Tecrübesiz biri olarak ABD Başkanı olarak her bölümde kendini geliştiriyor ve kendisine düzenlenen itibar suikastlerini çok güzel bir şekilde hallediyor. Beyaz sarayda yaşanan gizli olaylar ile de yaşanan süreçleri çok güzel bir şekilde anlatan dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Açıkçası biz diziyi izlemekten keyif alıyoruz. Eğer boş vaktiniz varsa ve hangi diziyi izlemem lazım diye kararsız kalıyorsanız u dizi size göredir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Temmuz 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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