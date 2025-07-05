Designated Survivor yorumları

Designated Survivor filmi Netflix platformunda sürekli karşıma çıkıyordu. Acaba izlenir mi derken başladık. Dizi oldukça sürükleyici bir dizi olduğunu ilk bölümden itibaren anlaşıldı. Kısaca konusundan bahsetmek gerekirse büyük bir patlama sonrasında Amerika başkanı olarak bayındırlık bakanı göreve getiriliyor. Kıdem sırasında kendisinden önceki her kademe patlamada ölüyor. Tecrübesiz biri olarak ABD Başkanı olarak her bölümde kendini geliştiriyor ve kendisine düzenlenen itibar suikastlerini çok güzel bir şekilde hallediyor. Beyaz sarayda yaşanan gizli olaylar ile de yaşanan süreçleri çok güzel bir şekilde anlatan dizi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Açıkçası biz diziyi izlemekten keyif alıyoruz. Eğer boş vaktiniz varsa ve hangi diziyi izlemem lazım diye kararsız kalıyorsanız u dizi size göredir.