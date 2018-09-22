D-Smart akıllı kumanda fabrika ayarlarına döndürme

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D-Smart akıllı kumandayı fabrika ayarlarına nasıl döndürebilirim konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size oldukça faydası olacaktır.

Bildiğiniz üzere D-Smart akıllı kumanda ile hem uydu alıcıyı hem de televizyonunuzu kontrol edebiliriz. Bu teknolojik alet ile 2 kumanda kullanım zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır. Akıllı kumanda ayarları yaparken bazı yanlış ayarlar yüzünde kararlı olarak çalışmamaktadır. Bu sayede en iyi çözüm yöntemi olarak fabrika ayarlarına dönmek olmaktadır.

D-Smart akıllı kumanda fabrika ayarları şöyle;

– Power (Açma-Kapama) tuşu ile Mute (sessize alma) tuşuna aynı anda basılı tutunuz. Kumanda üzerinde bulunan TV LED ışığı sabit bir şekilde yanasıya kadar basılı tutunuz.

– LED ışığı sabit yandıktan sonra rakam tuşları ile 8899 tuşlayınız.

– Eğer doğru olarak yaptığınız zaman kumanda da bulunan TV LED ışığı sönecektir.

– Eğer ışık 3 saniye boyunca yanıp sönerse işlem yanlış olmuş demektir.