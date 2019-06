Çok Romantik birisiyim: İzlemeniz gereken romantik filmler

İnsanların en çok izlediği film türünden birisi de romantik filmlerdir. Bazen üzüntüden bazen de mutluluktan ağlatan ve insanları etkileyen bu filmlerin izleyici kitlesi fazlasıyla çoktur. Peki, bu filmlerin en iyi 10 tanesini hangileridir? İşte en iyi 10 romantik film.

1.Titanik (Titanic 1997)

Asla batmayacağı düşünülen bir gemide yaşanan bir aşk hikayesini anlatan bu film birden fazla kez izlenmiştir.

2. Not Defteri (The Notebook 2004)

Bu filmde izleyiciler aşkına her halini görebilirler.

3. Kefaret (Atonement 2007)

Bu film bir kitaptan uyarlanmıştır. Aşkı, ayrılığı, kıskançlığı konu alır aynı zamanda savaş konusu da vardır ve İngilizleri eleştiren bir yapıdır.

4. Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge 2001)

Paris’in ünlü bir eğlence mekanındaki eğlenceli ve renkli gösterilerin ardından yaşanan bir aşk hikayesin anlatan bu film başrol oyuncuları sayesinde daha da dikkat çekiyor.

5. Bir Zamanlar (Once 2006)

Fazlasıyla yetenekli iki müzisyenin karşı karşıya gelmesi ve aşkı tanımalarını konu alan bu film fazlasıyla mütevazi ve etkileyici bir filmdir.

6.Kazablanka (Casablanca 1942)

Film 2. Dünya savaşının ortasında duygusal bir aşk hikayesini konu alıyor.

7.Harry Sally ile Tanışınca (When Harry Met Sally 1989)

Harry ve Sally bir uçak yolculuğunda tanışırlar ve hikayeleri başlar. Birçok izleyici tarafından sevilen bu film romantik komedi türünün en çok sevilenlerinden biri olarak kabul edilir.

8.Cesaretin Var mı Aşka (Jeux d’Enfants 2003)

Çok yakın iki çocukluk arkadaşının çocukken oynadığı bir oyun hayatların değiştirmiştir.

9.Sil Baştan (Eternal Sunshine Of The Spotless Mind 2004)

Film ayrılan ve birbirini unutmaya çalışan bir çiftin hafızasını sildirmesini konu alıyor. Filmin senaryosu son derece dikkat çekici ve yaratıcı olduğu için izleyici kitlesi büyüktür.

10.Rüzgar Gibi Geçti (Gone With The Wind 1939)

Fazlasıyla dokunaklı ve duygusal bir aşk hikayesin en iyi şekilde anlatan bu film sinema tarihinin unutulmazları arasında bulunuyor.

Tarihlerinden anlaşıldığı gibi romantik filmler eski tarihlerde daha iyi konular ile vizyona girmiştir, ancak günümüzde romantik filmlerden çok romantik komedi türü dikkat çekmiş ve romantik filmler unutulmaya yüz tutmuştur.