Çocukların izlemesi gereken En iyi animasyon filmleri

Animasyon filmleri hem çocuklar hem yetişkinler tarafından çok sevilmektedir. Bu yazımızda sizlere çocuğunuz varsa izlemesi gereken animasyon filmlerini listesini hazırlamak istedik.

1. Ratatuy – Ratatouille (2007)

Ratatouille Pixar tarafımdan yapılan ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtımı yapılan bu animasyon filmi 1 saat 51 dakika sürüyor ve IMDB puanı 8/10

2. Monsters, Inc. / Sevimli Canavarlar (2001)

2001 yılı yapımı ve ülkemizde 19 Nisan 2002 yılında gösterime giren bu efsane animasyon filmini bugüne kadar izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gerekiyor.

3. Finding Nemo / Kayıp Balık Nemo (2003)

2003 yapımı bu efsane macera ve komedi filmi ilk üç günde 70 milyon dolar hasılat yaptı. IMDB Puanı ise 8.4/10

4. The Adventures of Tintin / Tenten’in Maceraları (2011)

Yönetmen Steven Spielberg’in başarılı yapımı Tenten’in asırlık büyük bir sırrın peşine düşmesi sonucu yaşadığı maceraları anlatıyor.

5. Minions / Minyonlar (2015)

Pierre Coffin ve Kyle Balda imzalı bu animasyon filmine hayran kalacaksınız. Çocuğunuz ile oldukça güzel zaman geçireceğiniz bir filmdir.

6. Big Hero 6 /6 Süper Kahraman (2014)

2014 yılında “En iyi Animasyon film” oscar ödülünü alan 6 Süper kahraman filmi çocukların soluksuz izleyeceği komedi ve aksiyon filmdir.

7. Madagaskar (2005)

Madagaskar, DreamWorks tarafından yapılan ve 2005’te gösterime giren bir animasyon filminin koltuğunda Tom McGrath ve Eric Darnell oturmaktadır.

8. Cars / Arabalar serisi

Pixar yapımı bu animasyon filmini özellikle erkek çocukları çok sevmektedir.Sadece çocuklar değil, yetişkinlerde hayranlıkla izlemektedir. 3 serisi olan bu animasyon filmini kesinlikle izleyiniz.