Büyük haber siteleri KHK İhraç edilenler listesi haberlerine erken başladı

Evet arkadaşlar bugün büyük haber sitelerin malesef garip garip haberlerini görüyoruz.

Bildiğiniz üzere Başbakan Binali Yıldırım son KHK çıkacağını açıklamıştı. 6 Temmuz 2018 günü geç saatlerde KHK açıklanacağı için büyük haber siteleri sabahtan itibaren bas bas “KHK ile ihraç edilenler isim isim listesi” başlıklı haberlerini yapmaya başladılar.

Henüz KHK yayınlanmadı fakat bu tarz haberleri gören KHK bekleyenlerinin moralini bozmaktadır. Haberin içine girdiğiniz KHK hakkında geçmiş dönemdeki haberleri görmekteniz. Büyük haber siteleri neden KHK açıklanmadan bu tarz haberler açııyor diye soruyorsanız tamamen ziyaretçi sayılarını yükseltmek için yapmaktadırlar.

Normal olarak dev haber sitelerinde bu tarz asılsız haberler görmek şaşırtıyor. Hali hazırda milyonlarca ziyaretçisi olan haber siteleri google’ın desteği ile ziyaretçilerin sayısı artırmayı planlıyor.

Zaten google’da Resmi Gazete diye arattığınızda resmi gazete’nin resmi sayfasından önce haber sitelerini görmektesiniz. Google News’in gücünü kullanlar maalesef ziyaretçilerinde umutları ve hayalleri ile oynamaktadır.

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