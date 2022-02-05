BTC son 24 saatte % 13 yükseldi

Bitcoin, yatırımcılarına son 24 saatte rahat bir nefes aldırdı. 21 Ocak günnü sert bir düşüş ile BTC, 34.000 dolar seviyelerine kadar inmişti. Bir süre yatay işlemde kalırken bir ara 33.127 dolar seviyelerine inerek yatırımcılarına soğuk terler döktürmüştü.

Gece 00:00’da BTC, 36.950 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı. Çok kısa süre içinde % 13’lük ciddi bir yükseliş yaparak 41.800 dolar civarlarında işlem görmeye devam ediyor.

Tabi BTC’deki bir hızlı çıkış sonrasında herkes altcoinler’de artış bekliyordu. Fakat birçok altcoin bu tepkiye cevap vermedi. Web sitelerdeki yorumlara baktığımızda BTC düşücek deyip işlem yapanların maalesef battığını gördük.

Eğer profesyonel olarak işlem yapmıyorsanız kesinlikle bütçenizi riske atacak işlemlerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.