BTC uzun zamandır yatırımcılarını tedirgin etti. Hali hazırda da etmeye devam ediyor. BTC bu yazıyı yazdığımızda 21.686 dolardan işlem görmeye devam ediyor. 21 Temmuz günü 24.000 dolar seviyelerini test ettikten sonra tekrar düşüş trendine girdi. 21 Temmuz’dan itibaren yüzde 10 civarında düşüş yaşandı.

Peki BTC nereye kadar düşebilir?

Bu sorunun yanıtını kimse doğru veremez. BTC işlemlerinde long ve short pozisyonları 10 katına kadar işlem yapıldığı için beklenmedik sert çıkış ve sert düşüşler yaşanabilmektedir. Grafiğe göre baktığımızda ise 19.000 dolar seviyelerinde destek noktaları gözükmektedir. Yaklaşık olarak 15 Haziran gününden bu güne kadar BTC 19.000 dolar ile 24.000 dolar arasında zikzak hareketleri yapmaya devam ediyor. Sosyal medyalarda BTC’nin 100.000 dolarlara kadar çıkacağını söyleyen kişilere lütfen itibar etmeyiniz.