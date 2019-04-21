Bozburun Gezi Rehberi

Marmaris’in renkli hayatı arasında güzelliğini ve gizliliğini koruyan nadide tatil beldelerinden bir tanesidir.

Huzurun ve sakinliğin arayışında olan ziyaretçilerin tercihleri arasında başlarda gelmektedir. Bozburun da 10 tane antik kent bulunmaktadır. Gezebileceğiniz yerlerle sizlere güzel bir tatil sunmaktadır. Saklı cennette doğa ile bütünleşmeniz, huzuru bulmanız ve sakin bir tatil geçirmeniz için harika bir yer olacaktır. Şehir hayatının karmaşasından kaçmak isteyenlerin uğrak adresi olmaktadır. Saklı bir cenneti keşfetmek isteyenlerden olacaksanız mavi ve yeşilin her tonunu görmeye hazır olmalısınız.

Bozburun Nerede?

Ege bölgesinde yer alan Muğla ilinin Marmaris ilçesinde yer almaktadır. İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Etrafında bulunan tatil beldelerine göre daha sakin bir yapıya sahiptir. Adını dağların boz renginden almaktadır. Tatil cennetlerinin arasında saklı salmış cennet olarak gösterilmektedir.

Bozburun Ne Zaman Gidilmeli?

İklimin sıcak ve ılıman olmasında ve tatil beldelerine yakınlığından dolayı genelde yaz aylarında ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır. Yaz aylarının sıcağında deniz sevenler için vazgeçilmez yerler arasındadır. Denizlerin rüzgar görmediği Bozburun koylarında yılın altı ayı denize girmek mümkündür.

Bozburun Nerede Kalınır?

Bozburun da sesiz ve sakin bir tatil geçirmek isteyenler için konaklama seçenekleri de bulunuyor. Bölgede butik oteller, apart oteller ve pansiyonlar gibi seçenekleriniz bulunuyor. Otellerin bir kısmına da arabayla ulaşmak mümkün olmadığı için teknelerle ulaşım sağlanıyor. Buda bölgenin ne kadar özel bir yer olduğunun göstergelerinden bir tanesi olmaktadır. Evinizde hissedebileceğiniz hizmetleri olan otellerde tercihler arasındadır.

bozburun gezilecek yerler

Bozburun da gezilecek yerlerin başında, Bozburun koyları gelmektedir. Kiralaya bileceğiniz teknelerin yanında turlara da katılarak bu eşsiz koyları görebilirsiniz. Bozburun denizin oldukça sakin ve durgun olduğu bir yerdir. Dalış meraklıları içinde dalış yapabileceğiniz yerleri bulunmaktadır. Bölgede bulunan Antik kentleri de dolaşabilirsiniz. Bu kentlerden bazıları ayakta kalarak günümüze kadar gelebilmiştir.

Huzurlu bir deniz havası için Bozburun sahilinde denize girebilirsiniz. Tekne turlarıyla gideceğiniz Bozukkale koyuna uğradığınız zaman Larymna antik kentine de çıkmalısınız. Kentin hala kalıntıları günümüze kadar ulaşabilmiş durumdadır. Çevre de bulunan tatil beldelerine de tekne turları sayesinde uğrayabilirsiniz. Mavinin tonlarını ve yeşilin güzelliğinin bir arada bulabileceğiniz en güzel tatil beldelerinden birisi olacaktır.

Sakinliği sevenlerin gece hayatından beklentisi sakin geçmesi olmaktadır. Böyle bir beklentide iseniz doğru adres kesinlikle Bozburun olacaktır. Bozburun’da gece hayatı keyifli akşam yemekleri ile geçmektedir. Restaurantlar da denize nazır bir konumda akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Daha sonrası için biraz daha eğlenmek istiyorsanız yakında bulunan Selimiye’ye de uğrayabilirsiniz. Bölgede bulunan barlarda eğlenebilirsiniz. Aynı zamanda Marmaris’e de uğrayabilirsiniz. Yakın çevrelerde bulunan eğlence mekanları da seçenekleriniz arasında olabilir. Tatiliniz için her türlü beklentiyi karşılamanıza olanak sağlayan bir konumda bulunmaktadır.