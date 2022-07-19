Black Mirror Dibe Vuruş bölümü kesinlikle izlenmeli

Black Mirror dizisini izlemediyseniz kesinlikle en yakın zamanda izlenmesi gereken diziler arasına almanız gerekiyor. Bu dizide etkileyici birçok bölüm bulunuyor. Hem de o kadar çok etkileyici ki ilerleyen yıllarda neden bu olmasın diyebileceğiniz bölümler yer almaktadır.

Black Mirror dizisinde 2.sezon’da Dibe Vuruş bölümü bulunuyor. Bölümü izlerken ilerleyen yıllarda herhalde bizde böyle olabiliriz diyeceksiniz.

Dizi tamamen sosyal hayat bağımlılığını anlatıyor. Hayatları tamamen sosyal medyada beğeni alarak daha üst seviyede yaşamaya çalışıyorlar. Ev kiralarken, uçak kiralarken, iş yerine gireceğiniz zaman beğeni puanı dikkate alınıyor. Bölüm’de herkes sahte güler yüz, sahte yapmacık iyilik hareketleri sergiliyor. Kötü davrandığınızda herkes size kötü beğeni veriyor ve bu hayatınızı etkiliyor. Bölüm’de bir kadının 5 üzerinden 4.2 beğenisi bulunuyor. Lüks bir semtte oturmak için 4.5 beğeni olması gerekiyor. Beğeni almak için sahte iyilik hareketleri gösterirken daha da dibe düşüyor.