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Black Mirror Dibe Vuruş bölümü kesinlikle izlenmeli

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Temmuz 2022
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Black Mirror dizisini izlemediyseniz kesinlikle en yakın zamanda izlenmesi gereken diziler arasına almanız gerekiyor. Bu dizide etkileyici birçok bölüm bulunuyor. Hem de o kadar çok etkileyici ki ilerleyen yıllarda neden bu olmasın diyebileceğiniz bölümler yer almaktadır.

Black Mirror dizisinde 2.sezon’da Dibe Vuruş bölümü bulunuyor. Bölümü izlerken ilerleyen yıllarda herhalde bizde böyle olabiliriz diyeceksiniz.

Dizi tamamen sosyal hayat bağımlılığını anlatıyor. Hayatları tamamen sosyal medyada beğeni alarak daha üst seviyede yaşamaya çalışıyorlar. Ev kiralarken, uçak kiralarken, iş yerine gireceğiniz zaman beğeni puanı dikkate alınıyor. Bölüm’de herkes sahte güler yüz, sahte yapmacık iyilik hareketleri sergiliyor. Kötü davrandığınızda herkes size kötü beğeni veriyor ve bu hayatınızı etkiliyor. Bölüm’de bir kadının 5 üzerinden 4.2 beğenisi bulunuyor. Lüks bir semtte oturmak için 4.5 beğeni olması gerekiyor. Beğeni almak için sahte iyilik hareketleri gösterirken daha da dibe düşüyor.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji19 Temmuz 2022
0 1 dakika okuma süresi
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Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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