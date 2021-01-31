Bizim için en sağlam hosting şirketi Güzel Hosting

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Web site kurmak istiyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Yeni web sitesi kuracak kişilerin ilk olarak sitelerinin hangi şirkette barınacağına dikkat etmelidir. Siteniz için alacağınız hosting paketlerin kalitesinden ziyade, şirketin kalitesi çok daha önemlidir.

Teknoscrool.com olarak biz uzun yıllardır Güzel Hosting şirketini kullanmaktayız.

Siteyi açtığımız ilk zamanlarda bilgili olmadığımız için saçma şirketleri tercih ettik. Sürekli olarak site açılmama, site yavaş çalışması gibi birçok sorun ile karşılaştık. Siteye ilgi göstermekten çok hosting şirketi ile yazışıyorduk. Kurumsal şirket olmadığı zaman sizle ilgilenmiyor ve en sonunda dükkanı kapatıp gidiyor. Bir sabah bakıyorsunuz siteniz açılmıyor. Hemen hosting şirketine yazayım diye sitelerine giriyorsunuz ve site kapalı.

Uzun araştırmalar sonrasında kaliteli bir hosting firması arayışına girdik. Güzel Hosting ile çalışmaya başladık. Tabi bundan 4 yada 5 yıl önceydi. Sitemizi firmaya taşıdıktan sonra web sitemizdeki bir çok sorunu düzelttiler. Yaşadığımız sorunlar aslında hosting şirketini ilgilendirmiyordu. Fakat kurumsal firma olduğu için ve en önemlisi çalışanların kalitesi ile ellerinden geleni yaptılar. Aradan yıllar geçmesine rağmen kalitelerinden en ufak bir ödün vermediler.

Sitenizde kesinti olmadığı zaman hosting şirketine destek talebi açacağınız fazla bir konu kalmıyor. Artık can sıkıntısına bayramlarını kutluyorsunuz.

Sizin sorduğunuz her türlü destek taleplerini en hızlı bir şekilde cevaplıyorlar. Gecenin hangi saati olursa olsun daima cevap bulabileceğiniz bir kişi oluyor. Biz gece yazdığımız bir talebi sabah cevapladıklarını görmedik. Verdikleri cevaplar ise hep çözüm yöntemi içermektedir. Sizi asla yokuş yukarı çıkartmıyor.

Aslında yazacak daha çok şey var ama fazla uzatmamak istiyoruz.

Sonuç olarak Güzel Hosting şirketinin kalitesini kullanınca anlıyorsunuz. Biz yukarıda yazdıklarımızı tamamıyla kendi tecrübemiz ile isteyerek yazdık.

Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Bu arada site adresleri www.guzel.net.tr