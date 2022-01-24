BİST kepenkleri bugün erken indirdi

BİST, bugün – 5.02’lik bir düşüş sergiledi. Borsa İstanbul’da – 5 değer kaybına ulaştığında devre kesici işlem uygulanıyor. İşin garibi devre kestirme işlemini seans kapanmasına yakın yapıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de aynı şekilde seansın kapanmasına 30 dakika kala devre kestirip BİST erken kapanmıştı.

Bugünde aynı şekilde işlemler gerçekleşti ve seansın bitmesine yakın devre kestirip daha sonrasında BİST erken kapandı. BİST’in bu şekilde erken kapanmasından sonra sosyal medyada yorumlar güldürüyor.

Twitter’da yapılan birkaç BİST yorumunu eklemek istedik.

BİST piyasa yapıcının herhalde akşama 18:00-19:00 halısaha maçı var yetişmek için dükkanı erken kapattı.

Kar yağışından dolayı BİST çalışanlarını erken eve gönderdi.

Arkadaşlar BİST’in bu erken dükkan kapatması alışkanlık haline geldi. İstedikleri zaman top gibi oynuyorlar.

Bu robotlar yüzünden ekran başından kalkamadım. Kendim robota döndüm.

Yukarıdaki gibi daha yüzlerce BİST’in erken kapanmasından dolayı yazılar mevcut.