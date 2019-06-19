Benim saçlarım çok zayıf: Saç Bakımı İçin 5 Bitkisel Yağ

Cansız, kuru ve yıpranmış saçlar çoğu insanın sorunudur. Güneş, deniz, boyalar, düzleştirici ve maşa tarzı ısı verici ürünler saçın kırılmasına ve yıpranmasına neden olur. Saçları çok fazla yıkamak zamanla saçın kendi nemini kaybetmesine sebep olur. Bu yıpranmalar sonucunda saçımızı onarmak isteriz. Eski canlılığına, eski parlaklığına kavuşturmak isteriz. Bu onarımı da doğal yağlar kullanarak gerçekleştirmek herkesin tercihi olur.

Lavanta yağı ne işe yarar?

Lavanta yağı; saçların dökülmesini engeller, saç kırıklarının oluşumunu durdurur. Lavanta yağının en önemli faydası ise saç derisindeki kan dolaşımını sağlayarak, saç diplerine giden oksijen miktarını artırır. Aynı zamanda saçtaki kepek oluşumunu engeller. Kafa derisini yeniler, zarar görmüş saçların yeniden canlanmasını sağlar. Saçların parlak görünmesine yardımcı olur.

Hindistan Cevizi Yağı ne işe yarar?

Hindistan cevizi yağı yalnızca hasarlı saçları onarmaya değil kepeğin azalmasına, saçta kırık oluşumunun engellenmesine yardımcı olur. Saç gözeneklerin de ürün birikmemesine yardımcı olur. Genellikle Hindistan cevizi yağı kalın telli saçlar için kullanılan bitkisel yağdır. Saçları besleyerek uzamasını sağlar. Hindistan cevizi yağı; saçta hem maske hem de krem gibi kullanılabilir. Saça çok güzel bir koku verir.

Argan yağı; argan meyvesinin çekirdeklerinin ezilmesiyle elde edilen doğal bir yağdır. Maroken yağ, güzellik endüstrisindeki hasarlı saçlar için kullanılan yağlardan birisidir. Argan yağı yapısında B vitamini, E vitamini ve saçın onarılması için kaplama görevi yapan yağlardan bolca içeriyor. Saç boyası kullanan kişiler için boyanın daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Saçın daha gür görünmesine yardımcı olur. Argan yağı saçınızın şekil almasını kolaylaştırır.

Zeytinyağı saçlarda ne işe yarar?

Zeytinyağı; yapısında tekli doymamış yağlardan bolca içerir. İçerdiği bu yağlar vücutta; yüz, el, ayak, tırnak ve saç bakımında oldukça etkilidir. Aynı zamanda saçtaki parlaklığı arttırır. Saçın kolaylıkla kırılmaya olan eğilimini azaltan E vitamini bakımından da çok zengindir. Saçta kepeklenmeyi önler. En önemli özelliklerinden biri yeni saçların çıkmasına yardımcı olur.

Yalancı Safran saçlara etkisi?

Yalancı safran; saçta gözenekleri güçlendirir, saçın parlaklığını arttırır. Aynı zamanda saçta oluşan hasarı giderir. İçerisinde oldukça zengin yağlar bulunur.