Bebekleri Uyuturken En Sık Yapılan Hatalar

Bebekleri uyutmak için geçmişten günümüze çeşitli uyutma teknikleri kullanılmaktadır fakat bazı uyku tekniklerinde yanlışlıklar yapılmaktadır.

Uyku Saatlerinin Değiştirilmesi

Her gün aynı saatte istikrarlı uyku saati oluşturmak bebeğin her gün aynı saatte kendiliğinden uykusunun gelmesini sağlayacaktır. Fakat uyku saati günden güne değiştirilirse bebeğin vücudu ne zaman uykuya geçeceğini bilemez ve bu istikrarsızlık bebekte uyku düzenini bozar.

Ebeveynlerin Farklı Uyutma Yöntemleri

Anne ve babanın bebeklerini uyuturken aynı yöntemi kullanmaları gerekmektedir. Bebeğin kendi başına uyumayı ve kaliteli bir uyku uyumasını sağlamak için anne ve baba aynı taktikle hareket etmelidir aynı ninni söylenmeli veya aynı hikaye okunmalıdır. Yine burada da istikrar kaliteli bir uykuyu getirecektir.

Sallayarak Uyutma

Yapılan yanlışlardan bir tanesi de beşikte veya ayakta sağlayarak bebeği uyutmaya çalışmaktır. İlk başlarda bu durum zararsız görülebilir fakat bu süreç bebeğin üzerinde bir alışkanlık oluşturacaktır. Gece uykusundan uyanan bebek bu alışkanlığa sahip olduğu için tekrar uykuya geçmek için sallanmayı isteyecektir. Bu durum hem bebek hem anne açısından sağlıklı değildir.

Besleme Yanlışlığı

Bebek ağladığında hemen beslemek yerine kendi kendine sakinleşmesini beklemek veya kucakta sakinleştirmeye çalışılmalıdır. Hemen beslemeyle müdahale edilmemelidir.

Anneler Bebeğin uykuya dalması için sürekli emzirip uyuyana kadar besliyorsa Bebek uykuya geçerken beslenmeye alıştığı için bir kaç ay sonra büyüdüğünde bu durum problem oluşturmaktadır.

Bebeğin Uyku Sinyallerini Görememe

Bebekler yorulduklarında veya uykusu geldiklerinde uyku sinyalleri verirler. Bunlar esnemek, burnunu çekiştirmek, kulaklarıyla oynamak, gözlerini ovuşturmak, hareketlerini yavaşlatmak, huysuzlanmak, oyuna ve kişilere karşı ilgisinin azalması bebeğin uykusunun geldiğinin sinyallerini veriyor olabilir.

Bebeğin uykuya ihtiyacı olduğu zamanları ve geceleri verdiği uyku sinyallerini iyi gözlemleyip takip etmek gerekir. Uyku saati yaklaşırken sessiz bir odada sakin bir oyun oynanabilir ve bu sayede uyku işaretlerini verdiğini görebilirsiniz.

Pes Etmemek

Hiç bir zaman bebekte uyku alışkanlığı edindirmek için geç değildir fakat bu süreçte ebeveynler azimli ve sabırlı olmalıdır. Günler hatta aylarca bebeğinizde ki uyuma alışkanlıklarını değiştirmede çok hızlı sonuçlar beklemek gerçekçi değildir. Anne ve baba iki üç hafta boyunca gece ve gündüz uykularında aynı taktikle devam etmelidirler. Bebeğin uyku düzeninin zamanla kendi kendine düzene gireceğini beklemek yanlış bir tutumdur. Sabırla ve azimle uyku eğitimi verilmeye devam edilmelidir.