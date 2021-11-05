Genel

Basın Bülteni içeriklerinizi bekliyoruz

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Kasım 2021
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2015 yılı Mayıs ayından itibaren kesintisiz olarak web sitemiz aktif olarak çalışmaktadır.

Elimizden geldiği kadar sizlere en özgün ve en doğru içerikleri sunmaya çalıştık. İlk günden itibaren bugüne kadar hiçbir zaman başka web sitelerin içeriklerini birebir kopyalayıp sizlere sunmadık. Ya da başka web siteler gibi hayali içerikler sunmadık. Sitemiz artık Google News gibi önemli bir bölümde dahil olmuştur.

Artık basın bültenlerini yayınlamak istiyoruz.

Teknoscrool.com’da tanıtım bültenlerini göndermek için teknoscrool@gmail.com adresimize gönderebilirsiniz.

Basın bülteni yayınlama şartlar

  • İçeriğinde web site tanıtımı olmaması (Kurumsal siteler hariç)
  • Basın bülteni içerisinde en az iki adet görsel yer alması
  • Bülten daha önce başka sitelerde yayınlanmış bir içerik olmaması gerekmektedir.
  • Yukarıdaki şartlarda gönderdiğinizde herhangi bir ücret talep etmemekteyiz.

Bizlere sormak istediğiniz soru olursa lütfen mail adresimiz yada yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji5 Kasım 2021
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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