Balıklar Nasıl Çoğalır?

Dünya üzerinde bulunan tüm canlıların birlikte olmaları sonucunda bir üreme meydana gelir. Bilindiği gibi üreme ya da çoğalmanın olabilmesi için dişi ve erkek cinsin olması şarttır. Üreme işlemi belirli evrelerden oluşur.

Üreme; çiftleşme olarak bilinen dişi ve erkeğin birleşmesiyle başlar. Daha sonra döllenen dişi yumurtasının uygun şartlarda gelişimini tamamlaması ve daha sonra doğum denilen dünyaya gelişi ile de üreme işlemi gerçekleşmiş olur. Her canlı da farklı şekillerde olur. Peki, bu işlem balıklarda nasıl olur?

Balıklarda Üreme

Balıklarda üreme işlemi dişi ve erkeğin eşanlı olarak çalışmasıyla olur. Balıkların döllenmeleri su içerisinde gerçekleştirmektedir. Başlangıçta erkek ve dişi balık farklı şekillerde birbirlerine sinyaller gönderirler. Bu sinyaller çiftleşme çağrısıdır. Çiftleşme çağrısından buluna dişi balık, erkek dişinin yumurtaları döllemesi için yumurtalarını suya bırakır.

Balık türlerinin de kendi aralarında farklı yöntemler kullanarak iletişim kurarlar ve çiftleşmenin gerçekleşmesi için ideal şartların oluşması için beklerler. Bazı balık cinslerinde erkek balık döllenme işleminden önce oyuklarda ya da denizin tabanından kendisi için güvenli yer arar ve bulur.

Daha sonra bulduğu bu yerde dişinin yumurtaları için uygun yuva hazırlarlar. Böylece dişi yumurtalarını erkek balığın önceden hazırladığı bu güvenli alana bırakır. Güvenli alana bırakılan yumurtalar gelişene kadar erkek balık ve dişi balık tarafından senkron bir şekilde denizdeki diğer canlılar tarafından korunur.

Erkek ve dişi tarafından gösterilen bu çaba sonucunda döllenme her ne kadar güvenli bir ortamda da gerçekleşse de, deniz ya da okyanus da bulunan iç akıntı ile pek çok yumurta su içerisinde dağılır.

Dişi balık yumurtalarını erkek balığın bulduğu güvenli yere bıraktıktan sonra erkek balık spermlerini yumurtaların üzerine bırakır. Aslında suyun akıntı gücü düşünüldüğünde su içerisinde gerçekleşen bu döllenme olayı hayli garip gelmektedir. Fakat tüm bu etkenlerle beraber gerçekleşebilen yumurta sonucunda üç milimetre boyutundaki yavru yumurtalar oluşur.

Akvaryum İçerisindeki Balıklar da Üreme Nasıl Gerçekleşir?

Akvaryumlarda yaşayan süs balıklarının üremesi deniz ya da okyanuslarda yaşayan balıkların üremesinden biraz farklı bir şekilde gerçekleşmektedir. Doğal ortamlarında olduğu gibi akvaryumda da senkronize şeklide gerçekleşen bu işlemde dişi balık 3-8 aylık süre içerinde hamilelik geçirirler. Burada dikkat edilmesi gereken dişi balığın yumurtalarını suya saldıktan sonra yumurtaların yapışmaması için akvaryumun suyu değiştirilmemelidir.