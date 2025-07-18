Ayak işleri 3.sezon ve 4.sezon Netflix’te bulunmuyor

“Ayak İşleri” dizisinin 3. ve 4. sezonları Netflix’te bulunmamaktadır. Dizinin 1. ve 2. sezonları Netflix Türkiye’de 14 Mart 2025 tarihinde yayınlanmıştır, ancak 3. ve 4. sezonlar sadece GAİN platformunda izlenebiliyor. Netflix’e herhalde gelmeyecek gibi duruyor.

Ayak İşleri” dizisinin 3. sezonu GAİN platformunda 5 Mayıs 2023 tarihinde yayınlandı.

Ayak işleri 5.sezon gelecek mi sorusuna ise net bir resmi açıklama bulunmuyor.

Ayak İşleri” dizisinin 4. sezonu GAİN platformunda 13 Eylül 2024 tarihinde yayınlandı.

14 Mart 2025’te Netflix platformundan ilk 2 sezonu yayınlanmadı. Diziyi ilk defa izleyenlerin bir çoğu 2 sezonda bittiğini düşünüyor. Ama dizi 4 sezondan oluşmaktadır. 3 ve 4.sezonu izlemek istiyorsanız GAİN platformundan üyelik almanız gerekiyor.

Ayak İşleri” dizisinin başrol oyuncuları Çağlar Çorumlu (Vedat) ve Güven Murat Akpınar (Evren) olarak öne çıkıyor.