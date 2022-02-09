All of us are dead 2.sezon kesin gelecek

All of Us Are Dead dizisi son zamanların en çok ses getiren dizisi olmayı başardı. Güney Kore’li olan bu dizi zombi salgınına karşı direnen birkaç liseli öğrencinin hayatta kalmasını ve ülkenin bu salgın ile mücadele etmesini anlatmaktadır.

Dizinin ilk sezonu 12 bölüm’den oluşmaktadır. Birçok kişi klasik zombi temalı dizi olduğunu düşünerek birkaç bölüm izleyeyim derken bir anda tüm bölümleri bitirmektedir. Şahsen bizde ilk 2 bölüm izledikten sonra bırakırız diye düşünüyorduk fakat sonraki bölümlerini soluksuz izledik.

Özellikle hoşumuza giden kısım ise zombiler tarafından ısırılan 3 kişinin bağışıklık göstermesi bizim çok hoşumuza gitti. Diziyi bitirdikten sonra 2.sezonun geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Zaten diziyi izleyenler 12.bölümün son sahnesinde 2.sezonun geleceğini çok rahat anlamıştır.