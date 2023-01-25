Alice in borderland 3.sezon gelecek mi?

Netflix platformunda Alice İn Borderland isimli bir dizi yer alıyor. Japon dizisi kategorisinde oldukça başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Dizisinin konusundan kısaca bahsetmek istersek hayatta kalmak için ölümcül yarışmaların kazanılması gerekiyor. Yarışmalardan kaçmaya çalıştığınızda gökyüzünden bir lazer ışını gelerek sizi öldürüyor. Oyun kartları ile yarışmalara sıralama yapılmış ve kartlarında sayısı arttıkça zorluk seviyesi de artıyor. Birinci sezonda renksiz kartlara göre yarışmalar yapılıyor. 2.sezonda ise renkli kartlara göre düzenleniyor. Papaz, Kız ve Vale kartları 2.sezonda işleniyor.

Dizinin sonunda ise masada bulunan oyun kartları rüzgarın etkisiyle uçuyor ve sadece Joker kartı kalıyor. 2 sezonuda izledik ve Alice in borderland 3.sezon geleceğini düşünüyoruz. Eğer izlemediyseniz boş vaktinizde izlemeniz gereken bir dizi olduğunu düşünüyoruz.