Alemin Kıralı kaç yılında yayınlandı ve kaç bölümden oluşuyor

Bir zamanların favori komedi dizisi Alemin Kıralı hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Efsane kadrosu ile aradan yıllar geçmesine rağmen hala izlenmeye devam etmektedir. A2 kanalında eski bölümleri her akşam yayınlanıyor.

Alemin Kıralı 2011-2013 yılları arasında yayınlanmıştır. Süreç film bu yapıyı yürütmüştür. Başrölde Şafar Sezer, Oya Başar, EVrim Akın, Metin Yıldız gibi birçok başarılı oyuncu yer aldı. Toplamda 67 bölüm yayınlanan Alemin Kıralı dizisi 2 sezon halinde ATV kanalında yayınlanmıştı.

Şafar Sezer dizide Pet shop dükkan sahibidir. Kayınvalidesi Asalet karakterini canlandıran (Oya Başar) ile aralarındaki savaş herkesi eğlendirmektedir. Şafak Sezer’in 3 kızı, bir baldızı ve kayınvalidesi ile birlikte evde 7 kişi yaşamaktadır. Haliyle her dakikası gülme garantilidir.

Eğer bu zamana kadar izlemediyseniz kesinlikle izlemeniz gerek bir komedi dizidir.