Akvaryum kaç litre su alır hesaplama formülü

Bugün değişik bir soru gelince bu yayınlamamız gerektiğini düşündük. Akvaryum hobicilerin akvaryum almadan önce ilk hesapladıkları kesinlikle akvaryumun kaç Litre su aldığını merak etmektedir.

Akvaryumun kaç litre olduğunu hesaplamak için birçok online site bulunmaktadır. Teknoscrool olarak sizlere bu otomatik hesaplama aracı yerine sizin nasıl hesaplayacağınızı yazacağız.

Zaten online hesaplama sitelerinde En-Derinlik ve Yükseklik parametrelerini girdikten sonra litre hesabı ortaya çıkmaktadır.

İnternetiniz yoksa En-Derinlik ve Yükseklik ölçülerini çarpınız ve 1000’e böldüğünüz takdirde akvaryumunuzun kaç litre su hacmine sahip olduğunu bulmuş olacaksınız. Tabi bu içi boş akvaryumun alacağı litre ile dekor, kum yada 3D arkafon koyduğunuzda akvaryumun aldığı litre çok daha düşük olacaktır. Özellikle 3d arkafon kullananların litre kapasitesi yüzde 30 civarında düşmektedir. Akvaryum hobicilerinden güzel fotoğrafları olan varsa bize gönderebilirse çok memnun oluruz.