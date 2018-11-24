A4 Kağıdı Kaç cm’dir? A4 Kağıdının Boyutu

Sizlere bu sefer ilginç bir bilgi vermek istiyoruz. Hayatımızda devamlı olarak kullandığımız A4 kağıtlarının ölçülerini hiç merak ettiniz mi?

Tabi sadece A4 değil, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ve A8 olmak üzere kağıt çeşitleri bulunmaktadır.

A8 Boyutları = 52- 74 mm

A7 Boyutları = 74 – 105 mm

A6 Boyutları = 148.5 – 105 mm

A5 Boyutları = 210 – 148.5 mm

A4 Boyutları = 297 – 210 mm

A3 Boyutları = 420 – 297 mm

A2 Boyutları = 594 – 420 mm

A1 Boyutları = 840 – 594 mm

A0 Boyutları = 1188 – 840 mm

Yukarıdaki kağıt çeşitlerinden hayatımızın içinde en çok kullandığımız A4’dür. Bir A4 Kağıdının boyu 29,7 santimetre (cm) ve eni 21 santimetre (cm)’dir.