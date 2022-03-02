30 günlük fiyat düzenleme yönetmeliği E-Ticaret sitelerini kapsıyor mu?

Günümüzde artık hemen hemen herkes E-Ticaret sitelerinden alışveriş yapmaktadır. Bir ürün alacağınız zaman ürün üzerindeki indirim oranına güvenmeyip genel olarak diğer E-Ticaret sitelerindeki fiyatlara bakarak kıyaslama sonrasında ürünü almaktayız.

Fiyat etiketleri hakkında yeni yönetmelik 1 Mart 2022 tarihi ile yayınlandı.

İlgili madde şöyle;

İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.”

Yukarıdaki madde, resmi gazete web sitesinden alındı. Yönetmeliğin içini okuduğumuzda E-Ticaret sitelerini kapsayıp kapsamadığına dair herhangi bir bilgi bulamadık. Aslında bu konu hakkında pek bilgi tecrübemizde bulunmuyor.

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