3 Mart Eşkiya yeni bölüm maalesef yok

Mail adresimize gelen bir soruyu cevap verip vermeme konusunda kararsız kaldık.

Normal şartlarda teknoloji soruları ile ilgileniyoruz fakat soruyu gönderen kişi çok kibar yazdığı için mailin cevabını gönderdik ve sitemizde de bulunmasını istedik.

Gelen soru: 3 Mart Eşkiya yeni bölüm olacak mı?

Cevap: Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz dizisi her hafta salı günleri ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. 3 Mart 2020 günü Eşkiya yeni bölüm olup olmadığına net cevap vermek için ATV yayın akışına baktık. 3 Mart ATV yayın akışına baktığımızda Eşkiya hükümdar olmaz dizisinin yayın saatinde Türkiye Ziraat Kupası maçı Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin maçını gördük. Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin ziraat kupası maçı 3 mart 2020 Salı günü saat 20:30’da başlayacağı için Eşkiya Hükümdar olmaz dizisi yayınlanmayacaktır. Yanılmıyorsak yeni bölüm fragmanında yayınlanmadığını gördük.