2019 Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda?

Her yıl büyük bir etkinlikle düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu senede büyük bir heyecanla takip edilecek.

Binlerce kişi yağlı güreşleri izlemek için Edirne’ye gelmektedir. Gelemeyenler ise televizyon kanalında 2019 yılı Kırkpınar Yağlı güreşleri hangi kanalda olduğuna dair bilgi aramaktadır.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıld 2019 Kırkpınar Yağlı Güreşleri D Max kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Edirne Belediyeside resmi internet sitesinden D Max kanalında yayınlanacağı açıklamıştır. 5-6 ve 7 Temmuz 2019 tarihlerinde Kırkpınar Yağlı Güreşleri Bilgehan Demir’in eşsiz anlatımı ile izlenecek.

Zaten D Max Kanalını izliyorsanız Yağlı güreşler için hazırlanan tanıtım programını görmüşsünüzdür.

Bu arada tatil rezervasyon uygulamalarına baktığımızda Edirne’de 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapılacağı Edirne Sarayiçi Yerleşkesi’nde bulunan otellerde yer kalmamış.