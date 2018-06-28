2018 Zabıt Katipliği sınav metinleri açmak için hangi programlar gerekli

Hülya isimli ziyaretçimiz 9 Temmuz 2018 günü Zabıt katipliği sınavına gireceğini, Adalet Bakanlığının yayınlanmış olduğu metinleri indirdikten sonra açamadığını yazmıştır.

Açmak için hangi programlara ihtiyacının olduğu konusunda destek istemiştir.

2018 Yılı Sözleşmeli Zabıt Katipliği alımları için Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde sınav metinlerini yayınlandı. İlk olarak indirdiğiniz metin dosyasını açmak için WinRar programı bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir. WinRar programını yükledikten sonra dosyayı açtığınızda 70 adet metin olduğunu göreceksiniz. Bu metinler PDF olduğu için Acrobat Reader programının bilgisayarınızda olması gerekmektedir. Bu iki programı indirdikten sonra Adalet Bakanlığı sınav metinlerin sorunsuz olarak açabilirsiniz.

Ayrıca Adalet Bakanlığı şu açıklamayı da yapmıştır.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Özel Şartlar başlıklı 6 ncı maddesinin 6/c bendinde “Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)” hükmü yer almaktadır.

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