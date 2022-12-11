2.sezon geliyor: Rise Of Empires Ottoman Mehmet ve Vlad karşı karşıya
Netflix, 2020 yılında iRise Of Empires Ottoman dizisini yayınlamıştı. Osmanlı Devletinin İstanbul’un fethini anlatıyor. Yayınlandığı dönemde birçok eleştiri alan dizinin 2.sezonu gelmeyecek diye beklerken 29 Aralık tarihinde yeni sezonun yayınlanacağı duyuruldu.
2.sezon Mehmet ve Vlad karşı karşıya ismiyle geliyor. Fatih Sultan Mehmen Han’ı Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırıyor. İlk sezon 6 bölümden oluşuyor. Büyük ihtimal 2.sezonda 6 bölümden oluşacak gibi gözüküyor.
İlk sezondaki oyuncuların listesi;
Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)
Tommaso Basili (XI. Konstantinos)
Daniel Nuta (III. Vlad)
Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)
Damla Sönmez (Ana)
Osman Sonant (Loukas Notaras)
Tolga Tekin (II. Murad)
Ushan Çakır (Zağanos Paşa)
Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)
Birkan Sokullu (Giovanni Giustiniani)
Tansu Biçer (Urban)
Erdal Yıldız (Baltaoğlu Süleyman)
Nail Kırmızıgül (Hızır Çelebi)
Eva Dedova (Catherine)
İlayda Akdoğan (Therma)
Doğancan Sarıkaya (II. Mehmet’in gençliği)